Сегодня отмечает юбилей народная артистка России, актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Марина Есипенко

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Марина Есипенко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ее поздравляет заслуженный артист России, режиссер, продюсер, ведущий программы «Человек и закон», президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов:

— Дорогая Марина! Удача любого режиссера — поработать с актрисой твоего уровня! Невероятно красивая, с талантом от Бога! Тебя любит камера, а это дано далеко не всем! Отчаянная, готовая рисковать на площадке, одним словом — НАСТОЯЩАЯ АКТРИСА! С юбилеем, дорогая! Больших ролей и в театре, и в кино! Отличных режиссеров рядом! Женского счастья! Мы все рядом!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»