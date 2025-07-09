Три человека погибли, еще шесть ранены в результате атаки ВСУ на пляж в Курске

В результате атаки на городской пляж в Курске трое человек скончались на месте, шесть человек были ранены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, одного мужчину с проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии, а также двух женщин и ребёнка с ожогами доставили в больницу. Также в больницу доставили мужчину с осколочным ранением плеча и пострадавшего с травмой ребер.

На месте происшествия работают все оперативные службы, добавил господин Хинштейн.