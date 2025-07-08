Унесенное ветром

Днем 8 июля в Ярославской области прошел грозовой фронт. Сильный ветер снес множество деревьев, часть из них была вырвана с корнем и упала на машины. По официальным данным, пострадало более 10 автомобилей. В областной столице упавшие на контактную сеть деревья остановили электротранспорт и заблокировали проезд на многих дорогах. Непогода оставила без электроснабжения жителей как минимум трех муниципальных образований, последствия устраняли более 100 энергетиков. Одним из самых серьезных инцидентов стало падение фонарного столба на ребенка. Кадры последствий грозы — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Во дворе на улице Свердлова в Ярославле дерево придавило машину Фото: Зоя Голицына Дорожные службы ликвидируют последствия грозы Фото: МБУ Горзеленхозстрой Сильный ветер повалил более 100 деревьев в Ярославле, на фото Тутаевское шоссе Фото: Аким Михайлов В Ярославле на проспекте Дзержинского столб упал на ребенка, мальчика увезли в больницу, возбуждено уголовное дело о халатности Фото: Прокуратура Ярославской области На Революционной в областной столице сломало скамейку Фото: Зоя Голицына На Волжской набережной дерево повредило автомобиль, у хозяина машины также пострадала дача за городом Фото: Зоя Голицына Под Ярославлем ветер снес остановку Фото: Наталия Бобрякова Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Заваленная деревом Газель в Ярославском районе Фото: Наталия Бобрякова Упавшие на контактную сеть деревья остановили электротранспорт в Ярославле Фото: АО «Яргорэлектротранс» Ветер буквально вырубал деревья Фото: Наталия Бобрякова Упавшее дерево на автомобиль под Ярославлем Фото: Наталия Бобрякова На углу Свердлова и Чайковского дерево упало и оборвало провода Фото: Зоя Голицына Вырванное с корнем дерево в Борисоглебском округе Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Владельцы поврежденных автомобилей вызывали полицию для фиксации повреждений. Первомайская улица, Ярославль Фото: Зоя Голицына Рабочие убирают упавшие деревья Фото: МБУ Горзеленхозстрой Рабочие очищают проезжую часть от упавших деревьев Фото: Правительство Ярославской области Последствия непогоды на Советской площади, за церковью Ильи Пророка Фото: Зоя Голицына Перекрытая деревьями трасса в Ярославской области Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО От грозы пострадала не одна детская площадка Фото: Наталия Бобрякова В поселке Красный Бор сильный ветер снес крыши жилых домов Фото: Прокуратура Ярославской области Сорванная крыша Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Последствия грозы в Ярославле Фото: Правительство Ярославской области Спасатели очищают дорогу от упавших деревьев Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Оборванные линии электропередач Фото: Зоя Голицына Сорванное ветром дерево Фото: Зоя Голицына Сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия грозы на Тутаевском шоссе Фото: Аким Михайлов Губернаторский сад закрыли в связи с погодными условиями Фото: Ярославский художественный музей Следующая фотография 1 / 28 Во дворе на улице Свердлова в Ярославле дерево придавило машину Фото: Зоя Голицына Дорожные службы ликвидируют последствия грозы Фото: МБУ Горзеленхозстрой Сильный ветер повалил более 100 деревьев в Ярославле, на фото Тутаевское шоссе Фото: Аким Михайлов В Ярославле на проспекте Дзержинского столб упал на ребенка, мальчика увезли в больницу, возбуждено уголовное дело о халатности Фото: Прокуратура Ярославской области На Революционной в областной столице сломало скамейку Фото: Зоя Голицына На Волжской набережной дерево повредило автомобиль, у хозяина машины также пострадала дача за городом Фото: Зоя Голицына Под Ярославлем ветер снес остановку Фото: Наталия Бобрякова Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Заваленная деревом Газель в Ярославском районе Фото: Наталия Бобрякова Упавшие на контактную сеть деревья остановили электротранспорт в Ярославле Фото: АО «Яргорэлектротранс» Ветер буквально вырубал деревья Фото: Наталия Бобрякова Упавшее дерево на автомобиль под Ярославлем Фото: Наталия Бобрякова На углу Свердлова и Чайковского дерево упало и оборвало провода Фото: Зоя Голицына Вырванное с корнем дерево в Борисоглебском округе Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Владельцы поврежденных автомобилей вызывали полицию для фиксации повреждений. Первомайская улица, Ярославль Фото: Зоя Голицына Рабочие убирают упавшие деревья Фото: МБУ Горзеленхозстрой Рабочие очищают проезжую часть от упавших деревьев Фото: Правительство Ярославской области Последствия непогоды на Советской площади, за церковью Ильи Пророка Фото: Зоя Голицына Перекрытая деревьями трасса в Ярославской области Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО От грозы пострадала не одна детская площадка Фото: Наталия Бобрякова В поселке Красный Бор сильный ветер снес крыши жилых домов Фото: Прокуратура Ярославской области Сорванная крыша Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Последствия грозы в Ярославле Фото: Правительство Ярославской области Спасатели очищают дорогу от упавших деревьев Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Оборванные линии электропередач Фото: Зоя Голицына Сорванное ветром дерево Фото: Зоя Голицына Сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия грозы на Тутаевском шоссе Фото: Аким Михайлов Губернаторский сад закрыли в связи с погодными условиями Фото: Ярославский художественный музей