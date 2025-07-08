Унесенное ветром
Последствия грозы в Ярославской области
Днем 8 июля в Ярославской области прошел грозовой фронт. Сильный ветер снес множество деревьев, часть из них была вырвана с корнем и упала на машины. По официальным данным, пострадало более 10 автомобилей. В областной столице упавшие на контактную сеть деревья остановили электротранспорт и заблокировали проезд на многих дорогах. Непогода оставила без электроснабжения жителей как минимум трех муниципальных образований, последствия устраняли более 100 энергетиков. Одним из самых серьезных инцидентов стало падение фонарного столба на ребенка. Кадры последствий грозы — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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