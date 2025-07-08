Трамп заявил, что слышит «много чуши» от Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не доволен» президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, российский президент не делает никаких шагов для разрешения конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Нас постоянно заваливают чушью от Путина. Он все время очень любезен, но в итоге это оказывается бессмысленным», — сказал господин Трамп журналистам в Белом доме.

5 июля господин Трамп сообщил, что разговаривал с господином Путиным насчет ужесточения антироссийских санкций стран Запада. Он назвал президента России «профессионалом» и признал, что ему удавалось справляться с запретами и ограничениями для его страны.