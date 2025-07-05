Трамп: Путин не в восторге от санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что много обсуждал санкции с Владимиром Путиным. Президент России, по его словам, понимает, что Соединенные Штаты могут ввести новые ограничительные меры. Вместе с тем президент США заявил, что он относится к России жестче, чем к Ирану или к любой другой стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы много разговариваем о санкциях. Он не в восторге от них. Ему удавалось справляться с санкциями, но эти санкции (будущие.— "Ъ") — довольно жесткие. Он понимает, что новые санкции могут быть введены. Он профессионал»,— сказал господин Трамп журналистам (трансляцию на YouTube ведет ANI News).

3 июля президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти час. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что беседа «шла на одной волне» и была «откровенной».

Подробнее — в материале «Ъ».