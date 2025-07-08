ФНС решила обанкротить воронежского дорожного подрядчика

ФНС России обратилось в арбитражный суд Воронежской области с требованием признать банкротом местного ИП Ваграма Хачатряна (был владельцем ныне признанного обанкротившимся воронежского АО «Евродорстрой»). Иск пока не принят к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление подано 7 июля, дата следующего заседания, как и причина подачи иска пока неизвестны.

В 2021 году АО «Евродорстрой» по решению ФНС было доначислено порядка 1,86 млрд руб. налогов. В сумму вошли 740,9 млн руб. недоимок и пеней по НДС за 2017–2019 годы включительно, почти столько же долгов и пеней по налогу на прибыль за тот же период, а также штраф в 387,6 млн руб. Только областной бюджет, по мнению налоговиков, недополучил от «Евродорстроя» 533,8 млн руб. за три года.

«Евродорстрой» оспаривал в трех инстанциях начисление 405,4 млн руб. налога на прибыль организаций и 312 млн руб. налога на добавленную стоимость. С остальными претензиями налоговой службы компания согласилась. В августе прошлого года верховный суд отказал Ваграму Хачатряну в рассмотрении жалобы на решения первой, апелляционной и кассационной инстанций о доначислении компании 717,5 млн руб. налогов.

Ульяна Ларионова