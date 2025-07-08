В Дагестане вынесен приговор спортивному комментатору Рабаданову

Ленинский районный суд Махачкалы признал спортивного комментатора и блогера Рамазана Рабаданова виновным в незаконном обороте боеприпасов и приговорил его к трем годам и двум месяцам условного срока, назначив также штраф в 50 тыс. руб. Об этом «Ъ» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабазан Рабаданов

Фото: Страница Рамазана Рабаданова в «ВК» Рабазан Рабаданов

Фото: Страница Рамазана Рабаданова в «ВК»

Как сообщал «Ъ», Рабаданов был задержан 6 ноября прошлого года в Махачкале по подозрению в хранении оружия и боеприпасов. Согласно материалам, представленным в суд, сотрудники правоохранительных органов в ходе личного досмотра обнаружили у подозреваемого ручную гранату.

Рамазан Рабаданов и его адвокат настаивали на том, что граната была ему подкинута силовиками.

Еженедельник «Черновик» сообщил тогда о том, что родственники задержанного рассказали о поступавших ему угрозах со стороны правоохранительных органов. Силовики якобы были недовольны его прямыми эфирами в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года.

Сын Рамазана Рабаданова, находившийся в тот момент в зоне СВО, записал видеообращение к президенту России с просьбой разобраться в ситуации и «не допустить произвола».

В начале января Рабаданов был выпущен из СИЗО под домашний арест.

Юлия Рыбина, Махачкала