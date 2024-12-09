Владимир Путин передал Корпорацию морского приборостроения в состав ОСК

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче АО «Корпорация морского приборостроения» в Санкт-Петербурге в доверительное управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Корпорацию передали ОСК ради развития производственного и научного потенциала России, а также оптимизации структуры судостроительных компаний. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно указу президента, акции Корпорации морского приборостроения, находящиеся в федеральной собственности, без конкурса переданы для управления ОСК. В ходе операции 100% акций минус одна акция были внесены в уставный капитал ОСК. В октябре 2023 года 100% акций ОСК уже передавались в доверительное управление ВТБ на пять лет с целью повышения эффективности управления и развития судостроительной промышленности.

АО «Корпорация морского приборостроения» было создано по указу Владимира Путина 1 апреля 2020 года. В корпорацию вошли крупнейшие производители интегрированных боевых информационных и управляющих систем, радиолокационного и гидроакустического оборудования, систем навигации и связи — более 30 предприятий. Основных предприятий четыре: три из Санкт-Петербурга — АО «Концерн НПО “Аврора”», АО «Концерн “Океанприбор”», АО «Концерн ЦНИИ “Электроприбор”», одно из Москвы — АО «Концерн “Моринформсистема-Агат”».

Подробнее о развитии ОСК — в материале «Ъ».