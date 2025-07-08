У камерунца доллары не наколдовались

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Камеруна Ханса Таби Таканга, обвиняемого в весьма необычном мошенничестве. По версии обвинения, фигурант находил граждан, которые давали ему деньги в обмен на обещание превратить с помощью особого ритуала бумагу или рубли в американские доллары. Всего таким способом камерунцу удалось выманить у потерпевших около 2 млн руб. Ранее он уже был судим за кражу мобильника в московском метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Тверском суде столицы началось слушание уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Камеруна Ханса Таби Таканга. Ему инкриминируют один эпизод крупного и один особо крупного мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Из обвинительного заключения, которое зачитал представитель прокуратуры, следует, что господин Таканг придумал довольно нетривиальный способ обмана граждан. Первой его жертвой оказался житель столицы. По материалам дела, с сентября по октябрь 2022 года африканец постоянно звонил последнему под разными предлогами, чтобы войти в доверие. Наконец Ханс Таби Таканг сообщил собеседнику, что при помощи специального ритуала, известного только ему одному, можно получить настоящие доллары США. «Чтобы превратить бумагу в деньги, необходимо взять купюру достоинством 5 тыс. руб., помыть ее специальным порошком с водой, после чего полученной водой обработать находящиеся в чемодане денежные средства, выдержать их некоторое время в фольге, после указанных манипуляций с денежными средствами можно получить одну купюру достоинством $100» — такой рассказ потерпевшего приводила раньше столичная прокуратура.

Взамен махинатор получил от потерпевшего 500 тыс. руб., которые также обещал позже превратить в доллары. С полученными деньгами камерунец скрылся.

Со вторым потерпевшим, которого он встретил в ресторане «Самарканд», господин Таканг провернул схожий трюк. На этот раз он рассказал новому знакомому, что заберет из посольства своей страны присланные его матерью из Камеруна специальные бумажки, которые после колдовского ритуала превратятся в доллары. На этот раз потерпевший оказался еще доверчивее и раскошелился на 1,2 млн руб.

На судебном заседании присутствовал переводчик с французского, однако его помощь господину Такангу не понадобилась. Выслушав прокурора, подсудимый на вопрос судьи по-русски ответил, что обвинение ему понятно, а затем уже на родном добавил, что вину признает в полном объеме.

Отметим, что для проживающего в России уже 12 лет камерунца это не первое уголовное дело. В марте 2023 года мировой судья судебного участка №125 района Кузьминки столицы вынес ему приговор по делу о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). По материалам дела, камерунец, находясь в вагоне метро, украл телефон Samsung Galaxy, выпавший из кармана куртки спящего пассажира. Тогда Ханс Таби Таканг вину также признал и просил о рассмотрении дела в особом порядке. Потерпевший против этого не возражал, заявив, что сам наказания для африканца требовать не будет, а оставляет его на усмотрение суда. В итоге камерунец отделался штрафом.

Сейчас Ханс Таби Таканг содержится под стражей, недавно срок ареста ему продлили на шесть месяцев.

Ефим Брянцев