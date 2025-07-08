Twitch, Pinterest и TikTok оштрафовали на 7 млн руб. за нарушение самоконтроля

Таганский суд Москвы признал сервис Twitch, фотохостинг Pinterest и соцсеть TikTok виновными в повторном неисполнении российского законодательства (ч.3 ст.13.50 КоАП). Компаниям выписан штраф по 7 млн руб.

В данным случае сервисы отказались удалить запрещенную в России информацию и нарушили закон о самоконтроле социальных сетей.

Соответствующий закон действует на территории РФ с февраля 2021 года. По нему интернет-платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.