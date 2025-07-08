«Иннопром» пройдет в Белоруссии и в Саудовской Аравии

Осенью 2025 года в Минске (Белоруссия) впервые пройдет промышленная выставка «Иннопром», сообщили организаторы на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стенд Белоруссии на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Стенд Белоруссии на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Идея проведения "Иннопрома" в Минске родилась во время проведения выставки в Екатеринбурге в 2023 году»,— рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов. Напомним, в 2023 году Белоруссия была страной-партнером выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, ее представляли более 130 компаний.

«Иннопром» пройдет в Минском международном выставочном центре с 29 сентября по 1 октября. На выставке планируется показ инновационной техники экотранспорта (полностью электрический мусоровоз, газовый автобус), будут представлены новинки для логистической сферы.

Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов отметил высокий уровень сотрудничества между Белоруссией и Россией, подчеркнув роль «Иннопром» в развитии кооперационных связей между предприятиями двух стран. «На сегодняшний день кооперационные связующие между двумя министерствами — это более 10 тыс. предприятий. Именно благодаря "Иннопрому" у нас выстроились такие отношения. Мы не стоим на месте, а всегда думаем и приводим желаемое в действительность, получаем тот продукт, который мы хотим»,— подчеркнул Андрей Кузнецов

В феврале 2026 года «Иннопром» впервые пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. По его словам, это станет важным шагом в укреплении экономического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией и продвижении российского промышленного экспорта на Ближний Восток.

«Мы планируем организовать Эр-Рияде в формате выездного "Иннопрома" многоотраслевую бизнес-миссию и экспозицию технологичных российских компаний. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны наших саудовских партнеров»,— отметил Антон Алиханов.

Местом провидения выставки станет Riyadh International Convention & Exhibition Center (RICEC). В программе ожидается участие 100 компаний-экспонентов, 10 стран-участниц и 20 мероприятий деловой программы. Общая площадь выставки будет составлять 6 тыс. кв.м. Выставка будет проходить с 8 февраля по 10 февраля 2026 года.

Королевство Саудовская Аравия — страна-партнер 15-й Международной промышленной выставки «Иннопром-2025», которая проходит с 7 по 10 июля в Екатеринбурге.

Дарья Лемешко