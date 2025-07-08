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«Иннопром» пройдет в Белоруссии и в Саудовской Аравии

Осенью 2025 года в Минске (Белоруссия) впервые пройдет промышленная выставка «Иннопром», сообщили организаторы на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Стенд Белоруссии на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге

Стенд Белоруссии на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Стенд Белоруссии на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Идея проведения "Иннопрома" в Минске родилась во время проведения выставки в Екатеринбурге в 2023 году»,— рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов. Напомним, в 2023 году Белоруссия была страной-партнером выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, ее представляли более 130 компаний.

«Иннопром» пройдет в Минском международном выставочном центре с 29 сентября по 1 октября. На выставке планируется показ инновационной техники экотранспорта (полностью электрический мусоровоз, газовый автобус), будут представлены новинки для логистической сферы.

Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов отметил высокий уровень сотрудничества между Белоруссией и Россией, подчеркнув роль «Иннопром» в развитии кооперационных связей между предприятиями двух стран. «На сегодняшний день кооперационные связующие между двумя министерствами — это более 10 тыс. предприятий. Именно благодаря "Иннопрому" у нас выстроились такие отношения. Мы не стоим на месте, а всегда думаем и приводим желаемое в действительность, получаем тот продукт, который мы хотим»,— подчеркнул Андрей Кузнецов

В феврале 2026 года «Иннопром» впервые пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. По его словам, это станет важным шагом в укреплении экономического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией и продвижении российского промышленного экспорта на Ближний Восток.

«Мы планируем организовать Эр-Рияде в формате выездного "Иннопрома" многоотраслевую бизнес-миссию и экспозицию технологичных российских компаний. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны наших саудовских партнеров»,— отметил Антон Алиханов.

Местом провидения выставки станет Riyadh International Convention & Exhibition Center (RICEC). В программе ожидается участие 100 компаний-экспонентов, 10 стран-участниц и 20 мероприятий деловой программы. Общая площадь выставки будет составлять 6 тыс. кв.м. Выставка будет проходить с 8 февраля по 10 февраля 2026 года.

Королевство Саудовская Аравия — страна-партнер 15-й Международной промышленной выставки «Иннопром-2025», которая проходит с 7 по 10 июля в Екатеринбурге.

Дарья Лемешко

Фотогалерея

Выставка «Иннопром-2025» в Екатеринбурге

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Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП &quot;НАМИ&quot;

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП "НАМИ"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии &quot;Киберстали&quot;. Генеральный директор ООО &quot;Киберсталь&quot; Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии "Киберстали". Генеральный директор ООО "Киберсталь" Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Низкопольный трамвай &quot;Синара 71-233&quot;

Низкопольный трамвай "Синара 71-233"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Уральского турбинного завода

Стенд Уральского турбинного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд &quot;РТ-Техприемка&quot; (входит в ГК &quot;Ростех&quot;)

Стенд "РТ-Техприемка" (входит в ГК "Ростех")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Форвардер вездеход &quot;Тром 25&quot;

Форвардер вездеход "Тром 25"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд города Москвы

Стенд города Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд НАМИ

Стенд НАМИ

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет завода &quot;Уральские локомотивы&quot; с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Макет завода "Уральские локомотивы" с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Челябинской области

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет &quot;РМК Арены&quot; на стенде Челябинской области

Макет "РМК Арены" на стенде Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП "НАМИ"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии "Киберстали". Генеральный директор ООО "Киберсталь" Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Низкопольный трамвай "Синара 71-233"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Уральского турбинного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд "РТ-Техприемка" (входит в ГК "Ростех")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Форвардер вездеход "Тром 25"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд города Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд НАМИ

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет завода "Уральские локомотивы" с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет "РМК Арены" на стенде Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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