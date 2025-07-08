В Казани упал беспилотник Уральского завода гражданской авиации

Во время учебного полета 8 июля в Казани беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Альтиус» производства Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) потерял управление и упал на дачный участок. Об этом сообщили в издании «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учебный беспилотник упал в СНТ «Дубки»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Учебный беспилотник упал в СНТ «Дубки»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы раиса Татарстана Рустама Минниханова, инцидент произошел в 9:10 (по московскому времени) в СНТ «Дубки» в Советском районе. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано.

В УЗГА сообщили, что причиной нештатной ситуации стало нарушение спутниковой навигации неустановленными внешними средствами РЭБ. После взлета с аэродрома базирования полет проходил штатно. «Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация»,— сообщили в пресс-службе УЗГА.

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что беспилотник упал в одном километре от посадочной полосы аэродрома после взлета. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов.

Полина Щуцкая, Мария Игнатова