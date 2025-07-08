Госдума утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта
Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта России. Ранее сегодня профильный комитет по транспорту рекомендовал палате утвердить его кандидатуру.
Кандидатуру внес премьер-министр Михаил Мишутин накануне, 7 июля. По закону некоторые федеральные министры, в том числе глава Минтранса, назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой.
Андрею Никитину 45 лет. С февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, а до этого был губернатором Новгородской области. 7 июля президент Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности главы Минтранса.