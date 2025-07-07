Чем известен врио главы Минтранса Андрей Никитин

7 июля президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Никитин

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Никитин

Фото: пресс-служба президента РФ

Никитин Андрей Сергеевич родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». Во время учебы проходил стажировку в Госдуме, преддипломную практику — в администрации президента. В 2008 году получил степень EMBA Стокгольмской школы экономики.

В начале 2000-х около года работал директором по развитию сети «Теремок». C 2002 по 2011 год работал в группе компаний «Рускомпозит», производящей стекловолокно, композиты и геосинтетические материалы. Занимал различные должности, в том числе с 2009 года — гендиректора управляющей компании «Рускомпозит».

Входил в общественную организацию «Деловая Россия». Возглавлял комитет по производству композитных материалов федерального межотраслевого совета и комитет по молодежному предпринимательству. Выступал координатором проекта «Качество дорог России». В 2011 году занял должность гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ).

13 февраля 2017 года указом президента РФ назначен врио губернатора Новгородской области. Избран в сентябре того же года, набрав 67,99% голосов. Проработал губернатором 7 лет 11 месяцев 21 день. Член президиума Госсовета РФ. В 2018 году возглавил рабочую группу Госсовета по направлению «Социальная политика». Входит в состав президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.

10 февраля 2025 года назначен на должность заместителя министра транспорта РФ. Курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны.

Доктор экономических наук, тема диссертации: «Формирование и обеспечение эффективного функционирования региональных управленческих команд». Автор восьми научных публикаций. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет благодарность президента РФ.