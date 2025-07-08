В Краснодаре из-за болезни подсудимого приостановлено дело о хищении 1,5 млрд рублей

Ленинский райсуд Краснодара приостановил слушание уголовного дела в отношении Юрия Клещенко, бенефициара строительного холдинга «СМУ "Краснодар"», обвиняемого в хищении средств на общую сумму почти 1,5 млрд руб. По данным ГАС «Правосудие», производство приостановлено в связи с тяжелой болезнью, исключающей возможность явки подсудимого на процесс.

Группа компаний «СМУ "Краснодар"» входила в число лидеров строительного рынка Краснодарского края. В 2018 году у холдинга возникли финансовые проблемы, полиция возбудила уголовное дело по факту мошеннического присвоения средств дольщиков краснодарского ЖК «Янтарь» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В начале 2019 года учредитель «СМУ "Краснодар"» Юрий Клещенко был арестован, одновременно в деле появился эпизод особо крупного мошенничества в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

В апреле 2020 года дело в отношении Юрия Клещенко было передано в суд. По данным краевой прокуратуры, фигурант дела привлек денежные средства дольщиков в размере 890 млн руб. и не выполнил взятые на себя обязательства. При заключении кредитных договоров с Россельхозбанком бизнесмен представил недостоверные сведения о финансовом положении холдинга и не вернул банку кредит в размере 600 млн руб.

Анна Перова, Краснодар