Мишустин назначил нового главу Росаккредитации

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Ранее господин Вольвач занимал должность замглавы Минэкономразвития.

Руководивший Росаккредитацией с апреля 2020 года Назарий Скрыпник «освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», сообщила пресс-служба кабмина.

Дмитрий Вольвач с 2000 года работал на разных постах в министерстве по налогам и сборам и в Федеральной налоговой службе, в 2019-2021 годах — замглавы ФНС. С марта 2021 года господин Вольвач являлся замминистра экономического развития, курировал сотрудничество со странами СНГ, ЕАЭС, с Южной Осетией и Абхазией.