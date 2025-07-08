Основатель Gloria Jeans Мельников снова занял пост гендиректора компании

Частые перестановки в руководстве Gloria Jeans (GJ) связаны с недовольством ее 77-летнего основателя Владимира Мельникова результатами, которые показывают наемные управленцы. Об этом «Ъ» сообщили два источника из числа участников рынка.

Как следует из данных СПАРК, господин Мельников занял пост гендиректора основных юрлиц GJ. В течение последнего полугода эту должность занимал Александр Тарасов. До него примерно столько же на посту был Максим Басов. Чуть дольше компанию возглавляла Лилия Булатова — с конца 2022 года по июнь 2024 года.

«В этой компании выживают только те, кто может подстроиться под ее основателя»,— поясняет один из собеседников «Ъ». На данный момент неизвестно, остается ли Александр Тарасов работать в GJ. По данным другого источника, Владимир Мельников намеревался снять Александра Тарасова с должности гендиректора сети еще в апреле этого года. У основателя компании была надежда, что господин Тарасов как финансист сможет оперативно снизить падение выручки.

За последние 15 лет господин Мельников занимал пост гендиректора компании как минимум дважды.

Подробнее о претензиях основателя — в материале «Владимир Мельников всех перемерил».