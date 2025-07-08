«КамАЗ», «Корпорация Роботов» и «Эйдос Робототехника» создадут центр роботизации автопрома

АО «Корпорация Роботов» (входит в ГК «Элемент»), ПАО «КамАЗ» и АО «Эйдос Робототехника» подписали соглашение о сотрудничестве для создания Центра развития роботизации автомобильной промышленности. Документ подписали на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Центр займется разработкой, тестированием и продвижением решений в области промышленной робототехники для автоматизации автопроизводства. Ключевые задачи включают создание коммерчески успешных технологий, расширение применения промышленных роботов и вывод передовых разработок на российский и международный рынки.

Документ подписали гендиректор АО «Корпорация Роботов» Александр Алексеев, замгендиректора ПАО «КамАЗ» Жанна Халиуллина и гендиректор АО «Эйдос Робототехника» Антон Сурьянинов.