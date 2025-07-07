На Кубани участникам СВО предоставили 1058 земельных участков

По данным на май 2025 года в Краснодарском крае для участников СВО и членов их семей предоставили 1058 бесплатных земельных участков. Об этом на еженедельной планерке в ЗСК заявил руководитель департамента имущественных отношений края Александр Шеин.

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По словам главы ведомства, основной проблемой остается нехватка необходимых участков, особенно, в крупных городах Краснодарского края. Тем не менее, на местах сформировано и поставлено на кадастровый учет еще порядка 800 участков, и работа продолжается.

В качестве альтернативы участники совещания предложили использовать для выделения участков малонаселенные станицы и хутора, а также необрабатываемые длительное время участки в садовых товариществах.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что поправки, благодаря которым выделяются участки для участников СВО и членов их семей, действуют с 1 августа 2023 года.

«Мы видим, что департаментом и органами власти на местах работа ведется. Есть серьезные изменения. Однако многое еще впереди. Нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы этот процесс не буксовал. Совместно с муниципалитетами оперативно подключаться к решению наиболее острых вопросов. Искать и предлагать иные пути решения вопроса», — подчеркнул он.

Леонид Ломакин