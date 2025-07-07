Инвестор не смог припарковаться

Администрация Нижнего Новгорода через суд изъяла в микрорайоне Кузнечиха недостроенную многоярусную парковку со станцией техобслуживания, которую планирует продать на публичных торгах. Договор аренды земельного участка с ООО «Инвестсити» истек в феврале 2024 года, в качестве обеспечительной меры суд запрещал компании строительство объектов. Вместе с парковкой власти пытались изъять у компании соседний недострой поменьше, однако суд им в этом отказал. Юристы «Инвестсити» настаивали, что построить объекты им помешали местные жители, которые оспаривали договор аренды и жаловались в мэрию на перекрытые дороги к гаражам и соцобъектам, считая стройку незаконной. Руководство компании судебное решение не комментирует.



Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел заявление администрации Нижнего Новгорода на ООО «Инвестсити», строившее в Кузнечихе многоярусную парковку со станцией техобслуживания. Как писал «Ъ-Приволжье», мэрия потребовала изъять у компании расположенный на одном земельном участке недострой площадью 1,3 тыс. кв. м и снести парковку площадью 6,6 тыс. кв. м на улице Ванеева, посчитав ее самовольной постройкой.

Два объекта организация планировала построить к 2026 году, получив разрешение властей в 2021 году. Однако застройке в Кузнечихе воспротивились местные жители, которые жаловались в разные ведомства и правоохранительные органы на то, что подрядчики перекрыли строительным забором дороги и лишили горожан доступа к детсаду, школе и гаражному кооперативу. Также они настаивали, что обе дороги, ведущие в Кузнечиху, были сняты с кадастрового учета в 2019 году и вместе с инженерными сетями и ЛЭП оказались в аренде у разных компаний. После обращений в прокуратуру часть участка, арендованного «Инвестсити», была отмежевана. Кроме того, на территории образовалась нелегальная свалка, ущерб от которой Росприроднадзор оценил в 4,9 млн руб., оспорить его в суде инвестору не удалось.

Впрочем, поводом для судебного разбирательства стали не жалобы жителей, а истекший срок договора аренды земельного участка площадью 18 тыс. кв.м.

По данным мэрии, договор завершился 5 февраля 2024 года и не был продлен, поэтому застройщик был обязан освободить участок. Тем не менее к началу арбитражного спора в июне прошлого года работы там продолжались, отмечали представители истца, строительство пришлось запрещать через суд.

В свою очередь юристы «Инвестсити» объяснили суду, что мэрия решила изъять объект незавершенного строительства, существующий лишь в документах, потому что компания успела построить только фундамент парковки с цоколем, и общая готовность объекта составляла 10%. Недострой площадью 1,3 тыс. кв. м в виде фундамента и соседняя «незавершенка» были поставлены на кадастровый учет как разные объекты. Дело в том, что недострой на момент регистрации был обременен штрафом. Тогда компания оформила его как новый объект незавершенного строительства и арендовала землю. Однако в феврале 2024 года инвестор потерял право на землю из-за истекшего срока аренды и не смог объединить недостроенные объекты.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Инвестсити» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2014 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — покупка и продажа недвижимости. Общество принадлежит предпринимателю Олегу Клаусу — генеральному директору и совладельцу компании «СДЭК-Премиум», ООО СДЭК и «СДЭК-Нагорный». По данным за 2024 год, чистые активы составили минус 9,4 млн руб., убыток — 21 тыс. руб.

В проблемах со строительством представители «Инвестсити» обвинили местных жителей, которые оспаривали в судах не только действия застройщика, но и законность договоров аренды. Пока шли разбирательства, компания потеряла права на землю. Жители Кузнечихи в свою очередь доказывали, что строительство парковки началось уже по истечении аренды земли и было незаконным. В итоге городская администрация потребовала изъять оба недостроя и реализовать их на торгах.

Спустя полтора года тяжб суд удовлетворил требования частично, решив изъять путем продажи с торгов только недостроенную парковку площадью 6,6 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 1,7 млн руб.

В остальной части иска представителям мэрии было отказано.

Решение в мотивировочной части пока не опубликовано. Руководитель «Инвестсити» Владимир Ершов воздержался от комментариев по поводу разбирательства и перспектив обжалования решения суда.

Владимир Зубарев