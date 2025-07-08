Госкадры выстраиваются на платформе

Минцифры предлагает превратить уже работающую в Белом доме ФГИС «Госкадры» в цифровую платформу по подбору, развитию и ротации кадров для госслужбы — ее создания требует указ президента о национальных целях. Система уже замыкает в себе кадровый документооборот 882 тыс. гражданских служащих и дополнительные перспективные подсистемы, и логичнее развивать ее, чем нести дублирующие затраты на альтернативную разработку. По мере того как численность госаппарата снижается, требования к чиновникам и эффективности их распределения по должностям растут, что и подталкивает Белый дом к развитию кадровых процедур. Если документ будет подписан, «Госкадры» будут развиваться в платформенной концепции — с цифровыми профилями госслужащих, кандидатов и самих госорганов и объединяющей их интеллектуальной системой анализа и удовлетворения потребностей государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Желающим устроиться в России на госслужбу предстоит склониться перед необходимостью создания цифрового профиля и участием в своем назначении искусственного интеллекта

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Желающим устроиться в России на госслужбу предстоит склониться перед необходимостью создания цифрового профиля и участием в своем назначении искусственного интеллекта

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства, предлагающий «выращивать» единую цифровую платформу по подбору, развитию и ротации госслужащих из уже существующей ФГИС «Госкадры». Создания платформы требует «майский указ» 2024 года о национальных целях. Минцифры же, ставшее после 2024 года единым центром принятия решений о тратах правительства на информатизацию для исключения дублирования IT-госзаказа, констатирует, что функционал ФГИС с учетом уже реализованного развития и заложенной в него архитектуры позволяет добиться цели без дублирующих расходов на по сути аналогичный проект — а также обеспечить технологическое единство в этой области.

ФГИС «Госкадры» (официальное название — «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы») создана по закону «О государственной гражданской службе» для решения задач информобеспечения госслужбы. На федеральном уровне ее использование обязательно, регионам предоставлен выбор между ФГИС и разработкой своих, но обязательно совместимых с ней систем. «Госкадры» сейчас обеспечивают всю кадровую работу в 49 министерствах и ведомствах и более чем в 2,5 тыс. органов власти 64 субъектов РФ (свои системы есть у 25 регионов — но все они также подключены к «Госкадрам»). Также система подключена к Федеральному казначейству, которое начисляет зарплаты всем этим чиновникам,— это итог реформы 2019 года, сократившей госаппарат на 10% за счет избавления его от бухгалтерских и кадровых служб (см. “Ъ” от 19 марта 2019 года).

Планы аппарата правительства по дальнейшему сокращению чиновников (см. “Ъ” от 11 ноября 2024 года) подталкивали систему к дальнейшей эволюции: в окружении курирующего тему вице-премьера Дмитрия Григоренко не скрывают, что чиновников «нужно будет меньше, но требования к ним будут расти». В силу этого система с 2021 года уже развивается в логике «майского указа»: в ней появились электронные анкеты кандидатов в чиновники и экспериментальная возможность откликаться на вакансии. В 2022–2024 годах функционал был расширен: в электронный вид было переведено 34 кадровых процесса, появилась система личных кабинетов и аналитическая подсистема — всего во ФГИС сейчас сведена кадровая работа с 882 тыс. гражданских служащих, начисление зарплат 290 тыс., 429 тыс. имеют личные кабинеты.

Заложенная в систему архитектура и позволяет использовать систему «в качестве технологической основы» для будущей единой кадровой платформы, отмечает Минцифры. Среди уже реализованных HR-процессов — поиск и отбор вакансий, адаптация, профессиональное развитие, оценка, кадровый ЭДО и т. п. Аналитическая подсистема уже автоматически «рисует» информационные панели со статистикой, запущен и сервис федерального кадрового резерва. Как рассказали “Ъ” в секретариате вице-премьера, настраивается и интеграция ФГИС ЕИСУКС с порталом «Работа в России», где также размещаются вакансии в области госслужбы.

К 2030 году ФГИС должна будет стать полностью цифровой экосистемой с возможностью применения современных кадровых технологий, а также сервисами по автоматизации значительной части работы чиновников (в том числе с применением технологий искусственного интеллекта) — бороться за эффективность госаппарата предлагается за счет полноценной аналитической поддержки решений. Уже в 2025 году предполагается создать цифровые профили госслужащих в личных кабинетах (что даст возможность оценить не только формальные этапы, но и содержание их работы) и оцифровать оргструктуру госорганов. В 2026–2028 годах будет автоматизирован поиск и подбор кандидатов, организация адаптации, обучения, оценки и перемещения кадров.

Отметим, что с точки зрения своего функционала как для HR-специалистов, так и для самих гражданских служащих единая система устроена аналогично системам для автоматизации HR-процессов, которые в последние годы внедряли крупные компании, такие как «Сбер», МТС, Альфа-банк. Приоритеты их развития — сбор и аналитика данных по движению персонала, чтобы эффективнее управлять наймом и удержанием, и удобные личные кабинеты для сотрудников с доступом к кадровым документам и бонусам соцпакета (обучение и развитие, ДМС, питание) — таковы правила конкуренции за персонал.

Олег Сапожков, Анастасия Мануйлова