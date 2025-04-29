Упражнение на упрощение

Как стало известно “Ъ”, в аппарате правительства подвели итоги эксперимента по упрощению и автоматизации внутреннего документооборота, показав 14% экономии трудозатрат в подготовке правительственных законопроектов. Ресурсы и интерес к задаче у чиновников появились после доведения исполнительской дисциплины до стопроцентной результативности — «пилот» по комплексной оптимизации законопроектной работы стартовал по ее достижении, с начала 2025 года. Новые методы, вероятно, позже будут тиражироваться ниже по вертикали исполнительной власти: кадровый дефицит требует повышения производительности полезного труда и от чиновников, а полная оцифровка процессов дает возможности для системного поиска оптимальных моделей «самоулучшения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В возглавляемом вице-премьером Дмитрием Григоренко аппарате правительства нашли способ упрощать и сокращать бюрократию без риска блокировки сопровождаемых ей процессов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В возглавляемом вице-премьером Дмитрием Григоренко аппарате правительства нашли способ упрощать и сокращать бюрократию без риска блокировки сопровождаемых ей процессов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании подвел итоги эксперимента по оптимизации процессов правительственного нормотворчества. «Пилот», реализованный в первом квартале этого года, затронул четыре подразделения аппарата правительства и предполагал внутреннюю оптимизацию процессов. Избавление от избыточных внутренних документов и согласований, ручного ввода информации обеспечило снижение трудозатрат на 14%.

Отметим, что в ходе «пилота» продемонстрирован довольно редкий подход к перестройке работы «на ходу» в чувствительной сфере (аппарат де-факто обеспечивает всю внутреннюю бюрократию правительства, включая работу премьера и всех его заместителей). Эксперимент стал возможен после нескольких этапов последовательного улучшения исполнительской дисциплины: в первом квартале 2025 года в Госдуму в срок были внесены все 100% законопроектов правительства (в 2024 году — 99%, в 2023 году — 95%, в 2022 году — только 84%), в срок приняты и 100% подзаконных актов (в 2024 году сроки были выдержаны в 99,8% случаев против 97,5% в 2023 году и 82% — в 2022-м). Это результат работы специальной информсистемы мониторинга ключевых задач (так называемый дашборд) — она содержит отдельные модули по контролю законопроектов и нормативно-правовых актов и позволяет вице-премьеру в режиме онлайн отслеживать основные показатели, а доказанная работоспособность системы в случае неудачной оптимизации де-факто дает правительству возможность в любой момент откатиться на шаг назад.

Проведенная оптимизация не выглядит драматической — речь идет об отказе от подготовки ненужных бумаг еще на этапе планирования. Так, признаны избыточными 438 внутренних бумажных документов (писем статс-секретарей министерств, которые рассматриваются на комиссии по законопроектной деятельности, и министров — они отражаются в дашборде). Также упрощена подготовка предложений в план мероприятий премьер-министра (550 лишних документов — писем ФОИВ и подразделений аппарата). С 53 до 31 сокращено число документов при подготовке отчетов Госдуме. Среди «экспериментальных» процессов и автоматизация операций по снятию с контроля нормативно-правовых актов. Всего «цифра» охватила 28 тыс. операций, доработка системы электронного документооборота позволила автоматически снять с контроля более 40% документов при их подписании. В результате ввод данных, по оценке аналитиков, за год сократится в 1,7 раза — с 70 тыс. до 42 тыс. операций.

«Мы последовательно достигли 100% исполнительской дисциплины за счет повышения скорости работы с документами. Следующим закономерным этапом стала комплексная оптимизация всего документооборота для достижения качественно нового уровня эффективности. Сейчас успешный опыт пилотного проекта мы масштабируем на все департаменты»,— сообщили “Ъ” в секретариате Дмитрия Григоренко. Логично предположить, что разработанная и обкатанная в экспериментах методика непрерывных улучшений процессов аппарата правительства, как называют документ в Белом доме, рано или поздно выйдет и за его пределы как инструмент «неразрушающих» реформ по всей вертикали исполнительной власти.

Венера Петрова, Олег Сапожков