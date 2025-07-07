Главные новости за 7 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Еще три беспилотных летательных аппарата ликвидировали в небе над Ленинградской областью. Об этом рано утром 7 июля сообщили в пресс-службе Минобороны России. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко уточнил, что БПЛА были сбиты в Лужском районе. Их атаку удалось предотвратить за счет средств РЭБ. Жертв и разрушений нет, отметил господин Дрозденко.

Спустя 23 года петербургская полиция задержала предполагаемого убийцу трех человек в Гатчине. Подозреваемый в совершении этого преступления — 58-летний житель города Сочи, сообщили в ГУ МВД. Трупы двух женщин и мужчины в январе 2002 года обнаружили в одном из жилых домов. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Летом 2025-го правоохранители получили свидетельские показания о возможной причастности к убийству одного из членов ОПГ, которая тогда действовала на территории Гатчинского района.

В Пулково продолжают ожидать вылета несколько десятков рейсов, задержанных ранее из-за закрытия аэропорта в связи с атаками беспилотников. Днем 7 июля сообщалось о 97 бортах, которые не могли вовремя отправиться по маршруту. К вечеру понедельника в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» заявили, что успели обслужить 345 рейсов и 45 тыс. пассажиров. Тем временем пускать людей в здание аэровокзала начали только по билетам.

На фоне происходящего в Пулково ОАО РЖД приняло решение усилить железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Москвой. Сначала между двумя столицами на 7 и 8 июля назначили три дополнительных скоростных поезда «Сапсан» и «Ласточка». Позднее к ним добавили еще четыре, включая даты на 9 и 11 июля.

Дебютный проект девелопера STAVNI — жилой комплекс бизнес-класса на Обводном канале, 118А получил положительное заключение Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга. Строительство ЖК в Адмиралтейском районе намерены начать в IV квартале 2025 года, завершить работы — к середине 2028-го. В составе проекта планируются построить 382 квартиры общей площадью около 17 тыс. кв. м.

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. О решении главы государства сообщили в правительстве. Утром прежний глава ведомства Роман Старовойт был освобожден от должности президентским указом. Днем 7 июля появилась информация, что господина Старовойта нашли мертвым в подмосковном Одинцово. Основная версия — самоубийство.

В Ленобласти после трех дней прилетов беспилотников усилили меры безопасности. Губернатор региона Александр Дрозденко перечислил, что вошло в их перечень. В частности, жителей будут оповещать о воздушной опасности. Ухудшение сигнала связи будет там, где возможен прилет БПЛА. Около мест проведения массовых мероприятий будут дежурить машины с мобильными системами РЭБ. Также въезжающие во внутренние дворы и стоянки органов власти автомобили начнут досматривать.

Крупный пожар произошел днем в понедельник, 7 июля, в Красногвардейском районе Петербурга. На Анисимовской дороге, д. 5 А горела кровля производственного ангара площадью 1200 кв. м. С огнем боролись 24 человек личного состава и пять единиц техники. Ликвидировать пожар удалось спустя час. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и ЦПЭИГИ приступили к разбору конструкций фитнес-клуба Sport Palace. Он работал на территории Приморского парка Победы и сгорел в сентябре прошлого года. Как сообщили в пресс-службе ККИ, в рамках подготовительных работ было проведено полное обследование здания, разработан проект демонтажа. В отношении объекта также провели историко-культурную экспертизу и выбрали подрядчика для сноса.

За июнь в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 137,7 тыс. кв. метров жилья. Рынок недвижимости пополнился 71 домом на 2817 квартир, сообщили 7 июля в комитете по строительству. Лидером по вводу многоквартирных домов за месяц стал Василеостровский район — 47,5 тыс. «квадратов» жилья или 933 квартиры. Далее расположились Пушкинский и Курортный районы.

В Петроградском районе Петербурга завершены работы по ремонту трамвайных путей на улице Куйбышева — на участке от Сампсониевского моста до улицы Чапаева. В понедельник, 7 июля, там успешно прошла контрольная обкатка обновленного участка. Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, уже во вторник, 8 июля, трамваи № 3, № 6 и № 40 вернутся на свои маршруты.

Мировой суд в Петербурге вынес решение по делу блогерши Алины Борщук, обвиняемой по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих). Было установлено, что в начале января девушка, справляла нужду у Казанского кафедрального собора и снимала свои действия на телефон, а в дальнейшем разместила запись в соцсетях. Борщук принесла свои извинения, а ее адвокат заявил, что она раскаялась и добровольно трудилась в храме. В итоге суд освободил блогершу от уголовной ответственности и назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении выразил благодарность в адрес сотрудников силовых ведомств и городских служб, которые принимали участие в защите города от атак БПЛА 4, 5 и 6 июля. Градоначальник отметил, в минувшие выходные на территории Петербурга и Ленобласти вводились ограничения скорости передачи данных в сетях мобильной связи. Всех жителей господин Беглов попросил отнестись к данным мерам с пониманием.