Полиция задержала предполагаемого убийцу трех человек в Гатчине в 2002 году

Спустя 23 года полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемого убийцу трех человек в Гатчине. По подозрению в совершении преступления остановлен житель города Сочи, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Три трупа в январе 2002 года обнаружили в одном из домов в Гатчине. По факту убийства двух женщин и мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Спустя более 20 лет правоохранители получили свидетельские показания о возможной причастности к убийству одного из членов организованной преступной группы, которая тогда действовала на территории этого района Ленобласти. Это житель Сочи в возрасте 58 лет.

«Оперативники установили, что злоумышленник владел информацией о том, что в квартире убитых хранятся денежные средства российского и иностранного происхождения. При помощи пистолета Макарова с глушителем фигурант совершил убийство потерпевших, похитил деньги и скрылся с места преступления»,— полагают в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уроженку Москвы арестовали в Петербурге по подозрению в подготовке теракта.

Татьяна Титаева