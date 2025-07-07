Экс-губернатора Новгородской области назначили и. о. главы Минтранса РФ

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. О решении главы государства сообщили в пресс-службе правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин утром 7 июля освободил Романа Старовойта от должности председателя ведомства. Андрей Никитин в феврале текущего года стал заместителем министра транспорта РФ. До этого он был губернатором Новгородской области.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что кресло главы субъекты в качестве врио занял Александр Дронов.

Татьяна Титаева