В аэропорту Пулково на срок более двух часов задерживаются на вылет 97 рейсов

На текущий момент в петербургском аэропорту Пулково продолжают ожидать вылета 97 рейсов, которые задерживаются на два и более часов. С запасных аэродромов ожидается возвращение еще четырех бортов, сообщили днем 7 июля в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По состоянию на 13:50 в аэропорту обслужено 235 рейсов и около 35 тыс. пассажиров. В общей сложности в понедельник планируется отправить более 86 тыс. человек — это превосходит рекорд Пулково 2024 года — тогда в один из дней через воздушную гавань Петербурга прошла 81 тыс. пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой на фоне задержек рейсов в Пулково 7 июля планируется назначение дополнительных поездов.

Андрей Цедрик