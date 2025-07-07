В первый месяц лета в Петербурге ввели свыше 137 тыс. кв. метров жилья

За июнь в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 137,7 тыс. кв. метров жилья. Рынок недвижимости пополнился 71 домом на 2817 квартир, сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Застройщики возвели в июне десять многоквартирных домов на 126 тыс. кв. метров и 61 дом ИЖС — на 11 тыс. кв. метров. Василеостровский район стал лидером по вводу многоквартирных домов в июне — 47,5 тыс. «квадратов» жилья или 933 квартиры. На втором месте Пушкинский район, там ввели чуть более 42 тыс. кв. метров или 967 квартир. Третью строчку занял Курортный район с показателями в 28,9 тыс. кв. метров жилья или 629 квартир.

За первый месяц лета компании сдали 18 объектов общегражданского назначения. Среди них школы в Василеостровском и Московском районах, магазин, котельная и другие здания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый проект компании STAVNI в Петербурге прошел Градкомиссию.

Татьяна Титаева