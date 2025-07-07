На Петроградской стороне завершили ремонт трамвайных путей на улице Куйбышева

В Петроградском районе Петербурга завершены работы по ремонту трамвайных путей на улице Куйбышева — на участке от Сампсониевского моста до улицы Чапаева. В понедельник, 7 июля, там успешно прошла контрольная обкатка обновленного участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, уже во вторник, 8 июля, трамваи № 3, № 6 и № 40 вернутся на свои маршруты.

В КРТИ пояснили, что особое внимание при ремонте дорожники уделили перекрестку улиц Куйбышева и Чапаева (узел № 51). Там полностью обновили полотно, уложили новые рельсы и использовали специальные резиновые вкладыши для снижения шума. Кроме этого, в зоне трамвайных путей был уложен литой асфальтобетон.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение из-за ремонта трамвайных путей на улице Куйбышева перекрыли в начале июня.

Андрей Цедрик