Первый проект компании STAVNI в Петербурге прошел Градкомиссию

Дебютный проект девелопера STAVNI – жилой комплекс бизнес-класса на Обводном канале, 118А получил положительное заключение Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга. Строительство жилого комплекса в Адмиралтейском районе планируется начать в четвертом квартале 2025 года, завершить работы — в середине 2028.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании STAVNI Фото: Пресс-служба компании STAVNI

Генеральный директор STAVNI Александр Свинолобов, сообщил, что в составе проекта планируются 382 квартиры общей площадью около 17 тыс. кв. м, подземный паркинг на 168 машино-мест и коммерческие помещения. STAVNI в рамках реализации проекта также примет участие в строительстве школы на 825 мест, детского сада на 100 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса площадью около 4 тыс. м2, расположенных в границах квартала, в проектировании и строительстве поликлиники площадью не менее 1800 м2 в составе жилого комплекса, а также работы по улучшению улично-дорожной сети в окрестностях жилого комплекса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем предложения на рынке элитного жилья в Петербурге сократился на 14%.

Андрей Кащавцев