Петербуржцы жалуются на перебои работы мобильного интернета

В отдельных районах Санкт-Петербурга местные жители, включая корреспондентов «Ъ-СПб», замечают перебои в работе мобильного интернета. При этом домашний Wi-Fi работает в обычном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются на севере города и на Васильевском острове. Практически полностью заблокирован Центральный район

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются на севере города и на Васильевском острове. Практически полностью заблокирован Центральный район

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В частности, проблемы с мобильным интернетом наблюдаются на севере города и на Васильевском острове. Практически полностью заблокирован Центральный район. При этом в Красногвардейском районе такой проблемы не замечают.

В воскресенье, 6 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность БПЛА. Некоторые жители агломерации получили соответствующие СМС-сообщения об этом.

Господин Дрозденко предупредил, что в некоторых районах возможно понижение сигнала с 4G до 2G. В администрации Санкт-Петербурга подобных заявлений не делали, ни о каких ограничениях, согласно действующему в РФ законодательству, граждан не информировали.

В пресс-службах операторов связи «Ъ-СПб» сообщили, что проблемы со связью никак не связаны с их работой. В городском комитете по безопасности и правопорядку ситуацию прокомментировать пока не смогли.

За выходные, 5-6 июля, на территории Ленобласти семь раз вводили режим воздушной опасности из-за угрозы атак беспилотников. В связи с этим неоднократно прерывалась работа аэропорта Пулково. В общей сложности за двое суток там было задержано и отменено около сотни авиарейсов.

Андрей Кучеров, Полина Пучкова, Андрей Цедрик