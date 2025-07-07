Бизнес вышел в офлайн и в убытки

Прошедшие выходные ознаменовались для Санкт-Петербурга и Ленобласти первым в истории города шатдауном — массовым отключением интернет-связи для пользователей. Причиной тому были атаки беспилотников, из-за которых случился как транспортный, так и мобильный коллапс. Аэропорт Пулково был временно закрыт, магазины и вокзалы перешли на работу исключительно с наличкой, а таксисты начали брать пассажиров прямо с улиц. Бизнесмены признаются, что выходные ощутимо повлияли на их работу, но оценивать убытки не стали. По словам экспертов, опрошенных «Ъ-СПб», речь идет о миллионах рублей за час простоя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Коллапс в Петербурге начался еще в субботу, когда рейсы в аэропорту «Пулково» начали массово переносить, а СМИ писали об объявленном плане «Ковер» из-за угрозы атак беспилотников. О сбитых БПЛА над Петербургом не сообщалось, в отличие от Ленинградской области: губернатор Александр Дрозденко отчитался о нескольких попытках ударить вражескими дронами по местным энергетическим объектам.

Жалобы на работу интернета начались еще в субботу вечером, аналогичные проблемы у некоторых пользователей возникали утром воскресенья. В основном проблема коснулась Приморского района Петербурга. Жители ЖК «Чистое небо» сообщили, что слышали звуки пролетающих беспилотников над домами, о них же «Ъ-СПб» рассказали в УК «Эрмитаж». Однако в комитете по правопорядку и безопасности подтвердить пролет БПЛА над жилыми домами севера города не смогли. Впрочем, о перебоях связи в Смольном не отчитываются, в отличие от Ленобласти, которой проблема коснулась в меньшей степени.

В воскресенье Александр Дрозденко написал в своих соцсетях: «В некоторых районах возможно понижение сигнала с 4G до 2G». Это заявление губернатор сделал в 15 часов дня, когда в области вновь была объявлена опасность БПЛА. В Петербурге так называемый шатдаун (массовое отключение мобильного интернета) случился после 18 часов вечера, и он затронул почти весь город.

Сообщения о пропаже мобильного интернета начали поступать от всех крупных операторов связи, в том числе от «Мегафона», «Билайна», «Т2», «Т-мобайл», Yota. Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службах операторов, интернет действительно исчез у абонентов, но по не зависящим от них причинам: решение принято «выше». Некоторые из них направили рекомендации пользователям использовать Wi-Fi, а для чатинга использовать пакет СМС.

Сбои в работе мобильного интернета ударили по работе и малого бизнеса, и крупных ритейлеров. На городские точки вроде магазинов «24 часа» продавцы вывешивали таблички о возможности оплаты только за наличные. Терминалы для оплаты банковской картой не работали, как и расчет по QR-коду с помощью СБП.

«Отключение интернета вызвало временные проблемы с оплатой по безналичному расчету (картой и по QR-кодам), пробитием товаров по кодам датаматрикс («Честный Знак»), а также работой курьеров. В настоящий момент все работает штатно»,— сообщили в пресс-службе X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). С такими же проблемами столкнулись и в сетях «Магнит», «Лента», «Дикси» и других. Перебои продолжались весь вечер воскресенья вплоть до закрытия большинства магазинов. По словам ритейлеров, периодически безналичный расчет работать все же начинал.

В Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic, Sela) сообщили «Ъ-СПб», что на их работу отключения не повлияли. По словам игроков рынка, это объяснимо: в первую очередь люди покупают продукты и товары первой необходимости. Более того, магазины одежды размещаются в основном в торговых центрах, где для работы терминалов не используется мобильный интернет.

Шатдаун затронул таксистов, работающих через агрегаторы, еще больше, чем розничные магазины. Из-за неработающей геолокации и мобильного интернета водители не могли получать заказы в приложениях, часть их них начала таксовать «по-старинке» — ловить пассажиров на улице и использовать таблички «Такси» на авто. В «Яндекс GO» и «Ситимобил» комментировать ситуацию отказались. Собеседники «Ъ-СПб» на рынке подтверждают, что работа агрегаторов в большинстве районов была фактически приостановлена, но об убытках распространяться не планируют, хотя они ощутимы. Аналогичные проблемы коснулись каршеринга и кикшеринга, но о суммах потерь они тоже не рассказывают. «Безусловно, сложности с работой мобильного интернета в городе не могли не отразиться на работе кикшеринга. Такие ситуации складываются не только в Петербурге, но и в других городах, наш сервис выстраивает работу с учетом возможности таких сбоев. Никакой глобальной паузы в городе не вводилось»,— прокомментировали ситуацию в пресс-службе Whoosh. Пользователи сообщили, что столкнулись не только с невозможностью арендовать машину или самокат, но и с проблемами при необходимости завершить поездку: без интернета приложения попросту не открывались. В сервисах добавили, что они разбираются в каждой такой ситуации и возвращают пользователям деньги, которые «накапали» за время, которое пользователи якобы провели в поездке. Представители агрегаторов сообщили, что планируют работать над тем, чтобы в случае нового шатдауна, который они допускают, не повторить случившегося.

Уехать в Ленобласть, где мобильный интернет все же был, с безналом тоже можно было с трудом. На Балтийском вокзале без наличных денег билеты продать не смогли, на Финляндском проблему удалось решить: по вокзалу ходили контролеры электричек и продавали билеты через аппарат, с которого обычно оформляют билеты внутри пригородных поездов.

Точный ущерб от перебоев с интернетом назвать сложно, но речь идет о миллионах рублей за каждый час вынужденного простоя, говорит управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Убытки зависят от плотности предприятий на единицу площади, где нет доступа к интернету, а также от численности персонала, который получает деньги за рабочее время.

Транспортный коллапс 5–6 июля, который коснулся в большой степени Петербурга, нанес авиакомпаниям ущерба на десятки миллиардов рублей, считают эксперты и источники в авиакомпаниях, опрошенные “Ъ”. В ночь на субботу аэропорт Пулково закрыл прием и выпуск воздушных судов. В течение ночи небо открывали ненадолго несколько раз. Всего были задержаны на более чем два часа 104 рейса. На запасных аэродромах за трое суток оказались 82 рейса. Больше половины из них вернулись потом в Пулково. В понедельник аэропорт занимался стабилизацией ситуации, однако часть рейсов все же перенесли на 8 июля.

Объем дополнительных издержек авиакомпаний по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд рублей, оценивает эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков. Он считает, что для корректной оценки ущерба от введения плана «Ковер» и перебоев с мобильным интернетом надо учитывать убытки пассажиров, которые не успевают на стыковочные рейсы и в финальные точки назначения, убытки сервисов такси и иных смежных сфер. Размер таких непрямых убытков только по трем регионам может составлять несколько десятков миллиардов, говорит эксперт.

При этом эксперты, опрошенные «Ъ-СПб», полагают, что количество заявок на подключение к кабельному интернету в связи с шатдауном может возрасти, в том числе от малого бизнеса. Местные провайдеры сообщили, что массовых обращений к ним для подключения к интернету не было, а прогнозировать они не будут. Давать оценку отказались и мобильные операторы.

Оснащение кабелем может стать решением проблемы, но это верно не для любой локации, так как до сих пор есть дома, не подключенные к стационарному интернету, замечает Екатерина Косарева.

По ее словам, еще одним вариантом решения может быть массовое внедрение технологии WiMAX, которую применяют для удаленных заводов, но это требует миллиардных вложений в развитие инфраструктуры. А сделать это единовременно не получится: аппаратура массово не выпускается.

«Среди доступных решений мы видим ускоренное внедрение практики платежей с помощью цифрового рубля. Оплатить товар или услугу можно даже без интернета. Внедрение поддерживающих технологий и оборудования выйдет в разы дешевле многих иных решений. Достаточно телефона и принимающего аппарата, которые поддерживают технологию офлайн-транзакций (NFC и другие). Перебои с интернетом могут мотивировать россиян активно начать использовать этот формат валюты»,— заключила эксперт.

Сейчас интернет в городе работает без перебоев.

Полина Пучкова