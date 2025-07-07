Специалисты приступили к разбору конструкций сгоревшего фитнес-клуба Sport Palace

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и ЦПЭИГИ разбору конструкций фитнес-клуба Sport Palace. Он работал на территории Приморского парка Победы и сгорел в сентябре прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ККИ, в рамках подготовительных работ провели полное обследование здания, разработали проект демонтажа. В отношении объекта была проведена историко-культурная экспертиза, а также выбран подрядчик для сноса сгоревшего здания.

«Рядом с объектом растет около 100 деревьев, поэтому работы организованы так, чтобы минимизировать ущерб для зеленых насаждений»,— подчеркнули в комитете.

После завершения работ ККИ обратится в суд для возмещения затрат на демонтаж. Сам участок будет приведен в порядок силами комитета по благоустройству.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что демонтаж конструкций фитнес-клуба Sport Palace обойдется в 92 млн рублей.

Татьяна Титаева