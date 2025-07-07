Беглов поблагодарил петербургских силовиков за защиту города от беспилотников

В своем еженедельном радиообращении в понедельник, 7 июля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность в адрес сотрудников силовых ведомств и городских служб, которые принимали участие в защите города от атак БПЛА 4, 5 и 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Силовые структуры и городские службы приняли все меры по предотвращению последствий атаки беспилотников и обеспечению общественной безопасности»,— цитирует заявление господина Беглова пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, в минувшие выходные на территории Петербурга и Ленобласти вводились временные ограничения скорости передачи данных в сетях мобильной связи и особый режим для аэропорта Пулково. Всех жителей губернатор попросил отнестись к вводимым мерам с пониманием.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на выходных, когда в небе над Ленобластью фиксировались неоднократные атаки беспилотников, петербуржцы массово жаловались на перебои работы мобильного интернета в разных районах города.

Андрей Цедрик