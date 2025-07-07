Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей блогершу, справлявшую нужду у Казанского собора

Мировой судья судебного участка № 45 Санкт-Петербурга рассмотрела уголовное дело в отношении Алины Борщук, обвиняемой по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие религиозные чувства верующих).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что в начале января девушка, находясь вблизи Казанского кафедрального собора, справляла естественную нужду и снимала свои действия на телефон. В дальнейшем Борщук разместила данную видеозапись в Telegram.

В ходе судебного заседания адвокат обвиняемой ходатайствовал о прекращении уголовного дела. По его словам, в феврале этого года блогерша добровольно трудилась в храме, направила письмо на имя Патриарха Всея Руси с извинениями, раскаянием, просьбой простить ее и желанием искупить вину послушанием.

В итоге суд освободил Борщук от уголовной ответственности, назначив ей судебный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после задержания в отношении девушки составили протокол о мелком хулиганстве, но затем возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений.

Андрей Цедрик