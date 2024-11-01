«Просторы» пахоты

Аграрные активы, выкупленные структурами экс-президента УГМК Искандера Махмудова и его партнера Ивана Юзефовича, могут объединиться в единый вертикально интегрированный агрохолдинг «Просторы». После консолидации совокупная площадь пахотных земель компании может достигнуть 450 тыс. га, а стоимость — 50 млрд руб. Процесс увеличит капитализацию бизнеса, облегчив привлечение финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Владельцем 99% долей в ООО «Инвестком» 30 октября стало АО «Агрохолдинг "Просторы"», следует из данных ЕГРЮЛ. «Инвестком» контролирует 11 сельскохозяйственных компаний, включая структуры АФГ «Националь» (крупный производитель круп, в частности риса) и группы «Заречное» (производитель мраморной говядины). Бенефициаром «Инвесткома» ранее выступал Иван Юзефович, партнер экс-президента УГМК Искандера Махмудова. В «Инвесткоме» “Ъ” оперативно не ответили.

Бенефициары агрохолдинга «Просторы» не раскрываются. Но собеседник “Ъ”, близкий к компании, поясняет, что она действует в интересах структур господина Махмудова.

На ее базе будет создан вертикально интегрированный холдинг, в который войдут связанные с бизнесменом сельскохозяйственные активы. Ранее «Просторы» уже получили контроль над растениеводческим холдингом «Дон-Агро», выкупив бизнес у экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова. С начала 2024 года компания также выступает учредителем ООО «Косминвест», которое ранее через ООО «Виолан» контролировал господин Махмудов (см. “Ъ” от 8 августа). Оперативно связаться с бизнесменом не удалось.

Согласно оценкам Forbes, состояние Искандера Махмудова составляет $8,3 млрд. Инвестировать в сельское хозяйство акционеры УГМК, по словам источника “Ъ”, начали в 2004 году, вложившись в создание тепличного хозяйства в Екатеринбурге. В 2015 году была создана козья ферма, специализировавшаяся на производстве сыров, в дальнейшем скупались разрозненные активы. Сам господин Махмудов стал заметным игроком на рынке сельского хозяйства в 2022 году, когда связанные с ним структуры приобрели АФГ «Националь», «Заречное», долю в поставщике семян Reseed и проч.

Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов предполагает, что площадь пахотных земель «Просторов» после объединения активов достигнет 400–450 тыс. га.

Их стоимость может составить около 45–50 млрд руб. «Просторы» войдут во вторую пятерку крупнейших землевладельцев России, считает эксперт. Инвестбанкир Илья Шумов отмечает, что совокупный земельный банк структур господина Махмудова может достигнуть 600 тыс. га. Но оценить совокупную стоимость активов холдинга, по его словам, непросто из-за разрозненности.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что создание вертикально интегрированного холдинга в сельском хозяйстве предполагает объединение производственных и перерабатывающих активов. Это помогает стабилизировать финансовые показатели, увеличив совокупную стоимость активов, поясняет он. Собеседник “Ъ” на сельскохозяйственном рынке говорит, что холдинговая структура упрощает управление бизнесом, позволяя эффективнее распределять ресурсы.

Сам по себе рост капитализации бизнеса, по словам господина Ибрагимова, важен с точки зрения снижения стоимости привлечения заемных средств, подорожавших в последнее время. Он добавляет, что в рамках вертикально интегрированного холдинга речь может идти не только о займах под залог активов, но и о сделках РЕПО — передаче доли в уставном капитале с обязательством последующего выкупа на оговоренных условиях. Наличие мощного финансового плеча важно для осуществления инвестиций, говорит собеседник “Ъ” на рынке.

Александра Мерцалова