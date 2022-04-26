«Степь» раскинулась по земле

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Связанные с агрохолдингом «Степь» (входит в АФК «Система») структуры выкупили у банка «Траст» права требования к ГК «Зерно Дон», которая контролирует около 64 тыс. га пашни в Ростовской области. Это позволит «Степи», арендовавшей земли «Зерно Дон», обеспечить сохранность активов и не допустить их продажу стороннему инвестору. Выращивание зерна остается привлекательным бизнесом и число сделок с землей в этом году может вырасти, ожидают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах права требования к ГК «Зерно Дон», которая занимается выращиванием зерновых в Ростовской области и контролирует около 64 тыс. га пашни. Об этом “Ъ” рассказал представитель «Траста». Стоимость сделки — 4,3 млрд руб., покупателей в банке не назвали.

ГК «Зерно Дон» признана банкротом в 2019 году. Тогда же группа перешла к «Трасту» в рамках санации Промсвязьбанка (принадлежал Дмитрию и Алексею Ананьевым) и уступки прав требования. Для сохранения в конкурсной массе земельных активов конкурсными управляющими при поддержке «Траста» проведена работа по консолидации земельного банка, в том числе по продлению договоров аренды с пайщиками, пояснил представитель банка. По словам председателя совета директоров УК «Траст ПА» Антона Уланова, при продаже прав требований банк вернул 100% долга.

Согласно протоколу торгов, права требования выкупает ростовское ООО МТМ, заявка которого стала единственной допущенной к участию. По словам источника “Ъ”, эта компания действует в интересах агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова). «Степь» в 2020 году арендовала земли у «Зерно Дон». Согласно BEFL, «Степь» совместно с аффилированной RZ Agro (находится под управлением АФК «Система» и нескольких членов семьи Луис-Дрейфус) занимает шестое место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли с 566 тыс. га. В «Степи» отказались от комментариев.

Партнер Reznichenko Law Offices Николай Резниченко поясняет, что покупатель прав требований сможет как напрямую определять порядок проведения торгов по продаже имущества «Зерно Дон», так и неформально влиять на действия арбитражного управляющего. Владелец прав требований имеет преимущество на торгах перед другим покупателем, так как за счет вырученных средств будут удовлетворяться его требования к должнику и реальные расходы держателя долга на торгах будут меньше, чем у независимых инвесторов, поясняет он. Как отмечает юрист, риск ухода земли на торгах все равно существует, если потенциальный покупатель предложит лучшую цену, но на практике указанные конкурентные преимущества обычно гарантируют успех инвестору, контролирующему реестр требований кредиторов.

Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов на конференции Agrotrends Russia в декабре 2021 года говорил, что спрос на сельхозземли в России растет, в том числе за счет инвесторов из других отраслей, что вызывает рост цен. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что сегодня на рынке немного сделок из-за ограниченного количества предложения. По его словам, несмотря на введенные пошлины на экспорт зерна, растениеводы предпочитают держаться за землю, не стремясь ее продавать.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов добавляет, что низкая активность также связана с тем, что участники рынка заняты решением текущих вопросов в том числе с проведением посевной. В случае «Степи» интерес объясняется тем, что земля уже была в аренде. Кроме того, стоимость прав требований оказалась почти в два раза ниже рыночной стоимости земли в Ростовской области, которая на конец 2021 года оценивалась по 150 тыс. руб. за 1 га, указывает он.

В «Совэконе» считают, что в этом году количество сделок с сельхозземлей может увеличиться. По словам Андрея Сизова, растениеводство остается привлекательным экспортно ориентированным сектором в условиях ограниченных возможностей для инвестирования.

Алексей Полухин