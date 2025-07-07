Аэропорт Краснодара готов возобновить работу по решению Росавиации

Международный аэропорт Краснодара готов начать работу в случае распоряжения Росавиации. На данный момент сигнал о возобновлении работы воздушной гавани не поступал, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба аэропорта «Краснодар» Фото: Пресс-служба аэропорта «Краснодар»

«Мы продолжаем делать все возможное для обеспечения кадровой укомплектованности и производственной готовности к скорейшему возобновлению работы»,— говорится в сообщении.

Возобновление работы аэропорта возможно после открытия воздушного пространства в Краснодаре. Сейчас в регионе остаются закрытыми воздушные гавани в Анапе и Геленджике.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности запустить работу аэропорта Симферополя по распоряжению президента России Владимира Путина. Сейчас специалисты занимаются вопросами по поддержке воздушной гавани и ее дальнейшему развитию.

Алина Зорина