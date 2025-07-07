Арестован бывший командующий войсками Росгвардии в Сибирском округе

В Москве задержан бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов, в отношении него возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, осенью 2014 года между МВД России и ООО «СУ Ремстройторг» заключен госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за условиями его исполнения был возложен на Виктора Стригунова. С 2012-го по 2016 год он возглавлял Сибирское региональное командование Внутренних войск МВД, а после создания Росгвардии стал командующим войсками Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.

«В 2014 году Виктор Стригунов, располагая информацией о наличии ограничений использования учебного центра ввиду несоответствия площади отведенного земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание подчиненным должностным лицам организовать его строительство»,— рассказали в следственном ведомстве, отметив, что учебный центр в эксплуатацию не введен, государству причинен ущерб размере свыше 2 млрд руб. Кроме того, говорится в деле, в 2012–2014 годах якобы получил от предпринимателей взятки на сумму свыше 66 млн руб. за общее покровительство при выполнении крупных госконтрактов на выполнение строительных работ. О том, признал ли вину Виктор Стригунов, пока не известно.

В январе 2020 года президент Владимир Путин назначил нового первого заместителя главы Росгвардии. Им стал генерал-полковник Виктор Стригунов, до этого возглавлявший войска национальной гвардии Сибирского округа. Уже в 2023 году его перевели в советники директора Росгвардии Виктора Золотова.

Илья Николаев