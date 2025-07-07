Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности запустить работу аэропорта Симферополя по распоряжению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«При получении распоряжения готовы запуститься в самые короткие сроки. Сотрудники воздушной гавани регулярно повышают уровень своей квалификации, практикуясь в других аэропортах нашей большой страны. Команда собралась профессиональная, решение любых проблемных вопросов, даже самых сложных, ей по плечу», — заявил Сергей Аксенов.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что несмотря на то, что сейчас аэропорт закрыт, ему продолжают уделять внимание. Специалисты занимаются вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию. По его словам, в случае открытия воздушной гавани пассажиропоток превысит прежние рекордные показатели.

Алина Зорина