На Дону 90% рекрутеров не учитывают образование при найме сотрудников

Работодатели Ростовской области все чаще оценивают соискателей по практическим умениям, а не по формальному образованию. Навыкоцентричный подход позволяет сосредоточиться на том, что соискатель реально умеет делать. Об этом, рассказала «Ъ-Ростов» директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам госпожи Лавреновой, именно развитие умений станет основой устойчивого экономического роста в ближайшие десятилетия. Взращивание работников с помощью менторинга и программ корпоративного обучения можно назвать стратегической инвестицией.

Ключевые цифры нового исследования аналитиков центра «Наука и университеты» подтверждают статистику экспертов hh.ru — 90% рекрутеров не учитывают диплом при оценке кандидатов, 95% работодателей считают, что сотрудники без дипломов работают эффективнее, 87% HR-специалистов предпочитают профессиональные сертификаты (например, по Python) дипломам MBA, В 76% вакансий требования о высшем образовании были удалены за последние 2 года.

Ученые выделяют несколько причин изменений. Университетские программы не успевают адаптироваться к динамике современных технологий — курсы по искусственному интеллекту устаревают еще до выпуска студентов. Выпускники часто не обладают реальными навыками для работы, имея лишь теоретические знания. Онлайн-курсы и микро-обучение предлагают более гибкие и специализированные форматы. Культура стартапов, где навыки ценились выше формального образования, распространилась на другие отрасли.

«При этом, в некоторых профессиональных областях и на определенных должностях высшее образование остается важным. В первую очередь, из-за того, что дает фундамент и сформированную школу мысли, которые не заменят никакие короткие курсы»,— пояснила Олеся Лавренова, приведя в пример IT-профессионалов уровня senior.

Аналитики CRM-системы Talantix выяснили, что в 2024 году 17% несостоявшихся трудоустройств в Ростовской области были связаны с несоответствием навыков требованиям вакансии. Особенно остро проблема низкой квалификации встает при найме программистов — 9% отказов этим специалистам случились из-за профессионального несоответствия, приводятся в ответе на запрос «Ъ-Ростов» слова директора hh.ru Юг.

Валентина Любашенко