В парке «Лосиный остров» прошла акция против строительства трассы

Жители Мытищ и Королева вышли на акцию протеста против строительства новой дороги на территории национального парка «Лосиный остров». Активисты пытались заблокировать въезд в парк крупной строительной техники. Местные Telegram-каналы опубликовали видео столкновений жителей с неизвестными людьми в масках. На месте также работает Росгвардия.

Власти Московской области к марту 2026 года намерены организовать дополнительный въезд в Королев со стороны трассы М-8. Часть этого пути пройдет по «Лосиному острову», имеющему статус особо охраняемой территории федерального значения. На этой территории все строительные работы должны согласовываться с Минприроды и проходить экологическую экспертизу. В июне «Ъ» сообщал, что между ФГБУ «Национальный парк "Лосиный остров"» и ГБУ МО «Мосавтодор» (подведомственное областному минтрансу учреждение) уже подписано соответствующее соглашение.

Утром 7 июля экоактивисты и местные Telegram-каналы сообщили об акции местных жителей на территории парка — люди вставали на пути у строительной техники. Канал «Честное Королевское» писал, что вместе с жителями Мытищ и Королева в парк прибыли также и неизвестные в масках. На роликах канала видно, как они уводят людей, пытающихся заблокировать въезд фур.

Около 11:00 мск канал опубликовал видео с сотрудником Росгвардии — он заявляет жителям, что правоохранители пытаются разрешить ситуацию «в рамках правового поля». Он объясняет, что для недопущения «физического контакта, стычек и всего остального» к парку должны прибыть дополнительные силы МВД. «Полиция, вы какого хрена стоите?» — кричит женщина на ролике, на котором мужчины в масках силой оттаскивают одного из активистов.

После начала столкновений активисты начали массово писать в администрацию королевского городского округа. Там им ответили, что работы ведутся «в соответствии с заключенными контрактами на проведение капитального ремонта». «Правовая оценка указанных в Вашем обращении действий будет дана правоохранительными органами»,— заявили одному из жителей.

О строительстве трассы — в материале «Ъ» «Наукоград избавляют от пробок».

Полина Мотызлевская