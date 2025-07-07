В Ростове дефицит зеленых насаждений превышает 50%

В Ростове-на-Дону тотально не хватает деревьев. На каждого жителя города приходится чуть более 70 кв. м зеленых насаждений, в то время как по норме положено 266 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

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Наиболее озелененным районом является Ворошиловский с площадью лесонасаждений свыше тысячи гектаров. В Советском и Первомайском районах под зеленой зоной находится по 835 га земли в каждом, пояснили в сообщении.

Для решения проблемы недостатка зеленых насаждений власти проведут проверку состава деревьев, определят их качество, возраст и состояние, а также откорректируют данные о площади зеленых насаждений во всех восьми районах города.

«Ежегодно парковый фонд Ростова пополняется во время массовых дней высадки деревьев весной и осенью. В 2025 году власти высадили более 23 тыс. сосен и 2,5 тыс. саженцев акации на Левобережной. Ещё свыше восьми тыс.саженцев акации посадили в Чемордачке. Расширением природно-экологического каркаса должно заниматься министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области»,– уточнили в пресс-службе администрации.

Валентина Любашенко