Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Йеменские силы ПВО отразили атаку Израиля на города, заявил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. В ответ хуситы нанесли удар гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Палестина-2» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Атаке подверглись также израильский порт Ашдод и электростанция в районе Ашкелона. «Вооруженные силы Йемена подтверждают, что ракеты и беспилотники успешно достигли своих целей, а системы перехвата не смогли их»,— приводит заявление господина Сариа телеканал Al Masirah.

Представитель хуситов отметил, что Йемен готов «к непрерывному и длительному противостоянию» с Израилем, пока тот не прекратит агрессию в отношении палестинского народа.

Утром 7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале новой военной операции «Черный флаг». Израильские ВВС нанесли удары по йеменским портам Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф и атаковали захваченное хуситами в 2023 году грузовое судно.