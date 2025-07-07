Израиль ударил по трем портам в Йемене и захваченному хуситами судну

Израильские ВВС нанесли удары по йеменским портам Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф и атаковали захваченное хуситами в 2023 году грузовое судно. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что новая военная операция получила название «Черный флаг».

Захваченное судно Galaxy Leader сейчас используется хуситами «для террористической деятельности в Красном море», заявил министр в соцсети X. Он сообщил, что помимо судна и портов, под ударом ЦАХАЛ оказалась электростанция в Рас-Канатибе. The Jerusalem Post приводит заявление Армии обороны Израиля: три порта «использовались террористическим режимом хуситов для передачи оружия иранскому режиму».

«Как я предупреждал: судьба Йемена такая же, как судьба Тегерана, — заявил Исраэль Кац. — Хуситы продолжат платить высокую цену за свои действия».

В ночь на 6 июля ЦАХАЛ сообщил о перехвате запущенной с территории Йемена ракете. Движение хуситов «Ансар Аллах» утверждало, что нанесло удар по аэропорту Бен-Гурион баллистической ракетой.