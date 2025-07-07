ФАС возбудила дело в отношении «Замбон-Фарма» из-за цен на антибиотик

Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела в отношении «Замбон-Фарма» из-за установления монопольно высоких цен на «Флуимуцил-антибиотик ИТ». Препарат применяется при лечении пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями.

По данным ФАС, с 2023 года по I квартал 2025 года производитель необоснованно повысил отпускную цену на этот препарат на 46%. Темпы роста прибыли «Замбон-Фарма» значительно превысили рост расходов на производство, отметили в надзорном органе.

Если вина фармкомпании будет подтверждена, ей грозит штраф в соответствии либо возврат в бюджет незаконного дохода.