На Дону предприятия легкой промышленности отгрузили товаров на 11 млрд рублей

Предприятия легкой промышленности в Ростовской области отгрузили с начала года собственного товара на 11 млрд руб. Показатель на 5,9% превышает результат аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ведомстве также приводят данные Ростовстата, по которым за январь-май 2025 года индекс промышленного производства одежды возрос на 65,3% в сравнении с периодом 2024 года.

Константин Соловьев