Власти расширили программу грантов участникам СВО для открытия агробизнеса

Правительство выделило еще 10 регионам средства на гранты, которые предоставляются участникам СВО для открытия агропромышленного бизнеса. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Число регионов, участвующих в программе, увеличилось до 29.

В сообщении на сайте правительства указано, что на программу «Агромотиватор» уже выделено 200 млн руб. Дополнительно на гранты пойдут 64,2 млн руб. Деньги получат Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Якутия, Северная Осетия, Тыва, Хакасия, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Наибольший объем финансирования — 11,7 млн руб. — предназначен для Северной Осетии.

«Размер гранта "Агромотиватор" на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до 7 млн руб., а на ведение агробизнеса по другим направлениям — до 5 млн руб. Отбором грантополучателей займутся региональные комиссии, которые будут оценивать представленные проекты»,— уточнила пресс-служба правительства.

Программа «Агромотиватор» заработала с января 2025 года. Получить грант могут участники боевых действий на Украине, уволенные в запас. Изначально программа действовала в 19 регионах, в числе которых Бурятия, Калмыкия, Чечня, Тверская область.