Бывшие фабрики «Глории Джинс» трудоустроили 1,8 тысяч человек

В Ростовской области запустили все производства, ранее принадлежавшие корпорации «Глория Джинс». На фабриках обеспечили возможность для трудоустройства более 1,8 тыс. высвободившихся мест. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что планируется дальнейшее расширение площадок и создание новых рабочих мест. Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что врио губернатора региона Юрий Слюсарь поручил министерству промышленности найти новых инвесторов на производственные площадки «Глории Джинс» при условии сохранения 2,5 тыс. рабочих мест для бывших сотрудников закрывающихся предприятий.

Как писал «Ъ-Ростов», «Глория Джинс» сохранила две площадки: в городах Шахты и Новошахтинск. Восемь фабрик нашли новых инвесторов.

Константин Соловьев