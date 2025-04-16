На бывших площадках «Глории Джинс» будут шить одежду для охоты, рыбалки и туризма

На бывших площадках «Глории Джинс» в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской будут шить одежду для рыбалки, охоты и туризма под брендом «Скаут». Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на владельца компании Александра Рогового.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как рассказал предприниматель, в октябре прошлого года он планировал приобрести одну из бывших площадок «Глории Джинс» в поселке Шолоховский, однако его опередила компания «Булава». «Директор этой фабрики дала мой контакт управляющим фабрик из Зернограда, Егорлыка и Сальска. Приезжал к ним, общался с директорами, коллективами. И все: договорились как будем работать»,— рассказал предприниматель, его слова приводятся в публикации. Господин Роговой отметил, что на производстве сохранен весь прежний штат «Глории Джинс».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что глава региона Юрий Слюсарь поручил министерству промышленности Ростовской области найти новых инвесторов на производственные площадки "Глории Джинс" при условии сохранения 2,5 тыс. рабочих мест для бывших сотрудников закрывающихся предприятий.

Владельцем площадок "Глория Джинс" в Красном Сулине, Гуково, Зверево и Усть-Донецком стало ООО "Булава". Производственные мощности "Глории Джинс" в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской переданы ИП "Роговой". Все рабочие позиции на перечисленных фабриках были сохранены.

Валентина Любашенко