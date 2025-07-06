Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Тель-Авива

Движение «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) заявили об ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой.

«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели успешную военную операцию по уничтожению аэропорта Лод (Бен-Гурион,— "Ъ") в оккупированном районе Яффа с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2"»,— сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

Армия обороны Израиля сообщала, что в ночь на 6 июля с подконтрольной хуситам территории Йемена была запущена ракета. ЦАХАЛ уточнил, что она была перехвачена системой ПВО.